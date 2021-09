Daxili işlər orqanlarında yeni kadr təyinatı olub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, polis mayoru Ramiz Quliyev Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış Şöbəsinə yeni rəis təyin olunub.

Qeyd edək ki, R.Quliyev bu təyinatadək Samux Rayon Polis Şöbəsinin Cinayət Axtarış bölməsində rəis olub.

