Gorus-Qafan yolunda Azərbaycan polisinin qurduğu postdan keçən erməni sürücü yoxlama üçün saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, polis avtomobilin üzərində qondarma rejimin bayrağını görüb.

Azərbaycan polisi həmin bayrağın şəklini maşının üzərindən bıçaqla qaçıraraq silib. Ondan sonra erməni sürücüyə xəbərdarlıq edərək sərbəst buraxıb.



Videonu təqdim edirik:

