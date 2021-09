“Busted Coverage” tərəfindən dünyanın ən gözəl və seksual idmançısı seçilən alman atlet Alisa Şmidt bu dəfə özünü fərqli bir sahədə sınamaq qərarına gəlib.

Metbuat.az bildirir ki, 22 yaşlı idmançı Milan Moda Həftəsinə model olaraq qatılacaq. Moda həftəsində Alisa məşhur alman markası olan“Hugo Boss"un məhsullarını təqdim edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.