Azərbaycanda şərab turizminin inkişaf etdirilməsi üçün "Azerbaijanwine.com" saytı yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət Turizm Agentliyinin Turizm məhsulu şöbəsinin müdiri Şərifə Həsənova deyib.

O bildirib ki, sayt azərbaycan və ingilis dilində fəaliyyət göstərir.

"Burada həm yerli, həm də xarici şərablar, eyni zamanda ölkəmizdə şərab turizminin inkişaf etdiyi yerlər haqqında məlumat var".

