Pakistanda yaşayan və 300 yaşı olduğu iddia edilən qadının videosu izlənmə rekordları qırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada yayılmış videodakı qadının 300 yaşı olduğu barədə yerli sakinlər iddia irəli sürüblər. Hələlik yerli dairələr bunu təsdiq etməyib.

Qeyd edək ki, bu günə kimi rəsmi olaraq qeydiyyata alınan ən yaşlı şəxs 118 yaşında olub.

