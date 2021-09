Polşa Ekstraklasasının 9-cu turunda "Rakuv"u qəbul edən "Legiya" 33-cü dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib - 1:1.

Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, Varşava təmsilçisinin azərbaycanlı hücumçusu Mahir Emreli topu əla ram edərək qapıya göndərib.

