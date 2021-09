Ağstafada meyit aşkar olunub.

"Qafqazinfo" xəbər verir ki, hadisə rayonun Poylu kəndinə qeydə alınıb.1984-cü il təvəllüdlü Hüseynov Elvin Məlik oğlunun meyiti yaxınları tərəfindən bağda aşkar edilib.

İlkin müayinə zamanı onun ürəktutmasından dünyasını dəyişdiyi məlum olub. 37 yaşlı kişinin meyiti məhkəmə-tibb ekspertizasına təqdim edilib.

Ölümün baş verməsinin dəqiq səbəbləri araşdırılır.

