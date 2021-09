Məşhur "TikTok" servisi vacib nailiyyətin əldə olunduğunu elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu platformaya hər ay 1 milyarddan çox aktiv istifadəçi daxil olur. Son bir neçə il ərzində isə "TikTok" öz funksionallığını genişləndirməyə başlayıb.

Qeyd edək ki,'"TikTok" istifadəçilərin əsas diqqətlərini koronavirus pandemiyası çərçivəsində cəlb etmişdi. Belə ki, pandemiya zamanı istfadəçilər öz evlərindən çıxmadan müxtəlif əyləncə növlərinin axtarışında idilər.

