Bu gün doğum günü olan şəhidlərimiz - FOTOLAR

Müdafiə Nazirliyi Vətən müharibəsində şəhid olan və itkin düşən hərbi qulluqçuların siyahısını yayımlayıb.

Siyahıda şəhidlərin və itkin düşən hərbi qulluqçuların adları, rütbələri, fotoları və doğum tarixləri qeyd olunub.



Metbuat.az siyahıya əsasən bu gün doğum günü olan şəhidlərin və itkin düşən hərbi qulluqçuların siyahısını təqdim edir:



1. Əsgər Cəfərzadə İsrayıl Namiq oğlu - 2000-ci ildə anadan olub

2. Əsgər Eylasov Cəfər Yavər oğlu - 2000-ci ildə anadan olub

3. MAHHXHQ əsgər Hüseynov Nəcəf İlqar oğlu - 1992-ci ildə anadan olub

4. Əsgər Mikayılzadə Rəşad İlham oğlu - 1995-ci ildə anadan olub

5. Leytenant Quliyev Həsən İbrahim oğlu - 1998-ci ildə anadan olub





