14 il sonra arvadının yalan danışdığını öyrəndi: Gələn zəng hər şeyi dəyişdi - SAXTA İMİŞ

14 il əvvəl ABŞ-da tanış olduğu qadınla evlənən türkiyəli Fazıl adlı şəxs boşanmaq üçün məhkəməyə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb həyat yoldaşının ona yalan danışmasıdır. Bildirilir ki, 14 il əvvəl tanışlıq zamanı xanım ona ali təhsilli olduğunu ifadə edib. Lakin illər sonra ailə başçısı qadının diplomunun saxta olduğunu öyrənib. Məlumata görə, diplomun saxta olmasının üzə çıxmasından ehtiyat edən qadın işləmək istəməsə də, ərinin təklifindən sonra müəllimə işləməyə başlayıb.

Lakin təhsil ocağının rəhbərliyi ailə başçısına zəng edərək, həyat yoldaşının diplomunun saxta olduğunu deyib. Arvadının yalanı üzə çıxandan sonra ailə başçısı boşanmaq üçün iddia qaldırıb.

