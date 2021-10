ABŞ-ın Arizona ştatında helikopterlə təyyarənin toqquşması nəticəsində 2 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABC15 telekanalı hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.

Təyyarə və helikopter Çandler Hava Limanı yaxınlığında havada toqquşub. Toqquşmadan sonra helikopter qəzaya uğrayaraq yanıb və içərisində olan iki nəfər ölüb.

