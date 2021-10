Bloqer Ayselin nömrəsini yayıb, qeyri-etik təklif etdi - VİDEO

Bakı Lift İdarəsinin sabiq direktoru Qüdrət Şükürovun qızı, dəbdəbəli toyu ilə gündəmə gələn bloqer Aysel Şükürovanın başına iş gəlib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, bir nəfər onun mobil nömrəsini və fotolarını sosial şəbəkədə yayıb. O, Ayselin şəkillərini yerləşdirərək qeyri-etik ifadələr yazıb və onun pul qarşılığı görüşdüyünü qeyd edib.

Telefonuna tanımadığı insanlardan mesajlar gələn bloger bunla bağlı video açıqlama yayıb. O, ağlaya-ağlayaçəkdiyi videoda həmin şəxsin tapılmasını istəyib:

"Allaha tapşırmışam. Xətrimi istəyən, mənə hörmət edənlər heç nə istəmirəm, bircə onu yazan səhifənin adminini tapın. Söz tapa bilmirəm. Səndə kişilik, qeyrət yoxdur. Bir az da vicdanın varsa, mənim nömrəmə yaz. Elə şeylər onsuz da vecimə deyil, isdanmışın yağışdan qorxusu yoxdur. Amma həmin adamla üz-üzə gəlmək istəyirəm. Heç nə istəmirəm, nömrə də qalsın orda. Sadəcə səhifənin yiyəsi, mənə yaz".

Qeyd edək ki, Aysel Oqtay adlı gənclə ailə qurmuş, dəbdəbəli toyu aylarla müzakirələrə səbəb olmuşdu. Cütlük bir müddət əvvəl boşanıb. Onların bu nikahdan əkiz övladları var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.