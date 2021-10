“Facebook”, “WhatsApp”, “Instagram” kimi beynəlxalq platformalara girişdə problem yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi məlumat yayıb.

Nazirlikdən bildirilib ki, problem lokal deyil, qlobal xarakter daşıyır.

