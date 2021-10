Bir qrup təhsil işçisinə “Əməkdar müəllim” fəxri adı verilib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikasının təhsil işçilərinə “Əməkdar müəllim” fəxri adının verilməsi haqqında" Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncamla Azərbaycan təhsilinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı təhsil işçilərinə “Əməkdar müəllim” fəxri adı verilib:

Abbaslı Aybəniz Ərzuman qızı

Abbasova İlhamiyyə Ələddin qızı

Abbasova Kəmalə Əli qızı

Abdullayev Mirtahir Həsənağa oğlu

Abdurazaqov Rasim Rəşid oğlu

Abdurəhmanov Elşad Nərman oğlu

Ağayeva Məlahət İmran qızı

Allahverdiyev Aydın Çingiz oğlu

Aşımova Afət Nazim qızı

Aydın Könül Nadir qızı

Bayramova Səidə Mirbaba qızı

Cəbrayılov İntiqam Hilal oğlu

Cəfərova Məlahət Süleyman qızı

Cəlalova İradə Səttar qızı

Dadaşova Gülnaz Nəsib qızı

Dibirova Nəcibə Müslüm qızı

Əfəndiyeva Afət Nurməmməd qızı

Əliyev Nurəddin Qəhrəman oğlu

Əliyev Rüfət Nahid oğlu

Əliyeva Aynurə İldırım qızı

Əliyeva İradə Sabir qızı

Əliyeva Zəhra İsa qızı

Əlizadə Sahir Əlisa oğlu

Əsgərova Nəzakət Arif qızı

Əsgərova Zenfira Sabir qızı

Fərzəliyeva Fazilə Fərzəli qızı

Fətəliyeva Mehriban Ağa qızı

Hacılı Sona Qənbər qızı

Həmzəyeva Almayə Abbas qızı

Həsənov Nazim Yaqub oğlu

Həsənova Vəfa Əflatun qızı

Hüseynova Elmira Əsəd qızı

İbrahimov Saməddin Həsən oğlu

İbrahimova Hüsniyyə Bəhlul qızı

İbrahimova Şahnaz İbrahim qızı

İbrahimova Yeganə Ağali qızı

İsgəndərov Yaşar Çoban oğlu

İsmayılov Mərdan Rəhim oğlu

İsmayılova Nazlı Zəkəriyyə qızı

İsrayılova Gülzar Əvəz qızı

Kərəmli Aminə Kərəm qızı

Qarayev Mehralı Rəşid oğlu

Qasımova Rubiynə Elton qızı

Qədəşova Mətanət Müracəb qızı

Qəniyeva Kəmalə Əli qızı

Quliyeva Aytən Qəhrəman qızı

Quliyeva Fatmaxanım Ələkbər qızı

Quliyeva Gülarə Qoca qızı

Quliyeva Gülnarə Xuduş qızı

Quliyeva Qıztamam Əliağa qızı

Qurbanov Saleh Cümşüd oğlu

Manafov Əsgər Əmirxan oğlu

Məhərrəmova Adilə Adil qızı

Məmmədov İlham Allahverdi oğlu

Məmmədova Ceyran Məmmədalı qızı

Məmmədova Gülnarə Saleh qızı

Məsimova Elza Adil qızı

Mirzəliyeva Emiliya Abdulla qızı

Mövsümova Fəridə Əlihüseyn qızı

Muradova Rəna Səməd qızı

Musayev Vəli Cənnət oğlu

Mustafayeva Gültəkin Rafiq qızı

Nağıyeva İradə İsa qızı

Nəsibova Zareta Almas qızı

Rəhimova Şəhla Məmmədqasım qızı

Rüstəmov Akif Şahverdi oğlu

Semyonova Yuliya Genadiyevna

Səmədov Fəxrəddin Salman oğlu

Süleymanova Səadət Yunis qızı

Yolçuyeva Nüşabə Qərib qızı

Zayıdova Maral Zakir qızı.

