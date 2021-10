Dünyanın sonunda bu bürclər LİDER OLACAQ - Alimlər AÇIQLADI

Risk nəcib bir keyfiyyətdir. Ancaq bəzən problemlərin həllində daha ağıllı olmağa dəyər.

Metbuat.az xəbər verir ki, astroloqlar dünyanın sonu baş verəcəyi təqdirdə hansı bürclərin daha cəsarətli olduğunu müəyyən ediblər.

Qoç

Astroloqların fikrincə, Qoç bürcü ən cəsarətli bürclərdən biridir. Qoçun məqsədinə çatmasına mane ola biləcək heç bir şey yoxdur.

Oxatan

"Risk götürməyənlər şampan içmirlər" - oxatanların devizi. Bu işarənin nümayəndələri qorxunun nə olduğunu bilmirlər. Həyatlarının keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq naminə hər cür fədakarlığa və riskə qadirdirlər. Həmişə və hər yerdə ön plandadırlar. Bu səbəbdən şou -biznes ulduzları, aktyorlar, müğənnilər və ictimai hərəkat liderləri arasında çoxlu Oxatan var.

Oğlaq

Bu bürcün nümayəndələri məsuliyyət götürməkdən və problemləri həll etməkdən qorxmur. Üstəlik, qorxularını aradan qaldırmağa və onlardan qurtulmağa çalışırlar. Təbii rasionallıq və məntiqi düşüncə onlara bu işdə kömək edir. Bu bürc altında doğulan insanlar çox vaxt təhlükələr və ekstremal idmanla əlaqəli çox orijinal hobbilərə sahibdirlər.

Şir

Aslanlar cəsarətli və cəsarətli olduqları üçün öz nüfuzlarını yüksək qiymətləndirirlər. Şöhrət naminə hər şeyə hazırdırlar. Digər tərəfdən, bu bürcün nümayəndələri emosional dəyişiklikləri sevirlər, buna görə də risk etməkdən xoşbəxtdirlər. Eyni zamanda dəyişiklikdən qorxmurlar, buna görə də onları bir şeylə qorxutmaq demək olar ki, mümkün deyil.

Əqrəb

Bəzi astroloqlara görə, əqrəblər qorxmaz doğulur. Qələbənin dadını sevirlər, buna görə də heç vaxt təslim olmurlar. Əqrəblərin çoxu cəsarətini adrenalin asılılığına borcludur. Bəzən dünən ağlına belə gətirə bilmədiyi bir şeyi etməyə cəsarət edirlər, bəzən də kritik bir vəziyyətdə bir söz deyə bilmirlər, bunun üçün uzun müddət özlərinə qəzəblənirlər.

Tərəzi

Tərəzi qadınlar cəsarətləri ilə kişilərdən geri qalmırlar Əlbəttə ki, Tərəzi hər şeyi uzun müddət çəkə bilər, ancaq onlardan burada və indi bir qərar tələb olunarsa, qorxmadan məsuliyyəti öz üzərinə götürəcək və bütün kütləni irəli aparacaqlar. Başqa bir şey, şəxsiyyətlərinin bu tərəfini ustalıqla gizlətmələridir, buna görə də ətrafdakılardan birinin buna qadir olduğunu düşünməsi ehtimalı azdır.

