AQTA və Çinin nümayəndə heyətləri arasında görüş keçirilib

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) və Çin Xalq Respublikası Gömrük Baş İdarəsinin İdxal və İxrac Qida Təhlükəsizliyi Bürosunun nümayəndə heyətləri arasında görüş keçirilib.

AQTA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, videokonfrans formatında keçirilən görüşdə iki ölkə arasında qida təhlükəsizliyi, heyvan və bitki sağlamlığı sahələrində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri və görüləcək işlər müzakirə olunub.

Tədbirdə qida məhsullarının idxal-ixracı əməliyyatları və ölkəmizdən Çin Xalq Respublikasına qida təhlükəsizliyi, baytarlıq və fitosanitar nəzarətində olan məhsulların ixrac potensialı, həmçinin müvafiq sahələr üzrə qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi haqqında fikir mübadiləsi aparılıb.

