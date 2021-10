“Tələb olacaqsa Avropaya qaz tədarükünü artıra bilərik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiyanın bilərəkdən tədarükü azaltması barədə iddiaların əsası yoxdur. “Rusiya “soyuq müharibə” dövründə belə Avropaya qaz axınını dayandırmadı” deyən Putin, böhrana görə, Avropa ölkələrini ittiham edib.

Putin bəyan edib ki, enerji sahəsində edilən səhvlər qazın qiymətinin artmasına səbəb olub.

