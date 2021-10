Rusiya S-500 hava hücumundan müdafiə sistemini istifadəyə verib.

Metbuat.az Tass-a istinadən xəbər verir ki, müdafiə sistemi artıq işlək vəziyyətdədir. Məlumata görə, ilk müdafiə sistemi paytaxt Moskvanın mühafizəsini təşkil edəcək. Bildirilir ki, S-500-lərin ikinci batareyası bu ilin sonun qədər ordunun istifadəsinə verəcək.

Qeyd edək ki, S-500-lərin son testi iyul ayında uğurla həyata keçirilmişdi. Müdafiə sistemləri döyüş başlığı daşıyan ballistik raketi zərərsizləşdirmişdi.

