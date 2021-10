ABŞ-dan İRANA SƏRT XƏBƏRDARLIQ: Danışıqlar nəticə verməsə...

ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinken nüvə məsələsi ilə bağlı İrana xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, diplomatiyanın nəticə verməyəcəyi təqdirdə digər seçimlər masada olacaq. Blinkenin sözlərinə görə, İranın nüvə silahı əldə etməməsi ilə bağlı ABŞ mövqeyində qətidir. O deyib:

“Diplomatik yol ən yaxşı həll yoludur. İran nüvə danışıqlarına qayıtmaq üçün hazır olduğunu ifadə edir. Lakin bunu müşahidə etmirik. Zaman azalır. İran yolunu dəyişdirməsə digər seçimlər masada olacaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.