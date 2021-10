“Sky One” komediya filmindəki açıq səhnələrdə oynadığı rolu ilə gündəmə gələn Mişel Kiqan maraqlı açıqlamaları ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisanın sözlərinə görə, o ailəsinə filmin ilk seriasını izləməsinə qadağa qoyub. 34 yaşlı aktrisa bildirib ki, filmin əvvəllərində oynadığı səhnələr daha açıq-saçıq olub və ailə üzvlərinin bunu izləməsini istəməyib.

“Filmin ilk 15 dəqiqəsini izləməsinə icazə vermədim. Səbəbini bilirsiz” deyə aktirsa ifadə edib.

