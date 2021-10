2022-ci ildə keçiriləcək "Formula 1" üzrə dünya çempionatının təqvimi bəlli olub.

Metbuat.az-ın yarışın rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, siyahıda Azərbaycan Qran-prisinin də hansı tarixdə keçiriləcəyi açıqlanıb.

Bakıdakı yarış 10-12 iyunda təşkil olunacaq.

