Prezident mədəniyyət xadimlərini TƏLTİF ETDİ

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət xadimlərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sərəncamla Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilibər:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Ələsgərov Arif Məmməd Hüseyn oğlu

İsgəndərov Zeynalabdin Əli oğlu

Qurbanov Eldar Hacı Baba oğlu

Məmmədov Tahir Hidayət oğlu

Rzayev Asif Hüseyn oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abbasov Emil İnqlab oğlu

Abbasova-Budaqova Afaq Nurəhməd qızı

Abdullayev Samir İmran oğlu

Babayeva İnarə Əhməd qızı

Bağırzadə Bəhram Arif oğlu

Dadaşov Faiq Nadir oğlu

Əliyev Ələkbər Hüseynbala oğlu

Əliyev Kənan Sabir oğlu

Əlizamanlı Şəmistan Hüseyn oğlu

Fətəliyev Zakir Məhərrəm oğlu

Hacıyev Faiq Əjdər oğlu

Heydərova Ülviyyə Sədaqət qızı

Həsənzadə Nigar Ağa qızı

Hüseynov Rəsul İsmayıl oğlu

Hüseynova Nuriyyə İsmayıl qızı

Xəlilov Bəhram Fərhad oğlu

İbrahimova Nigar Rəfael qızı

İmaməliyev Nəriman Məcid oğlu

İmanov Cabir Qorxmaz oğlu

İmanov Tahir Qorxmaz oğlu

İsayev Pünhan Baba oğlu

Kərimov İmran Mustafa oğlu

Korovin Vadim Arnoldoviç

Qasımova Fərqanə Alim qızı

Mansurov Ənvər Arif oğlu

Məhərrəmova Aytən Əhliman qızı

Məmmədov Nəriman Qəhrəman oğlu

Məmmədzadə Azər Arif oğlu

Mirsəlimov Mehti Ramiz oğlu

Rəhmanov Nazim Şamil oğlu

Rzayev İbrahim Şarza oğlu

Rzazadə Xəyal Məhəmməd oğlu

Tağıyev Qəhrəman Fərman oğlu

Topçiyev Emil Namik oğlu

Vaynşteyn Timur Leonidoviç.

