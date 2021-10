Azərbaycanda əməkhaqları, pensiyalar, sosial müavinətlər və təqaüdlər artırılır - SƏRƏNCAM

Nazirlər Kabinetinə əməkhaqlarının, əmək pensiyalarının və sosial müavinətlərin, təqaüdlərin və digər sosial ödənişlərin məbləğlərinin artırılmasının təmin edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi layihəsində müvafiq tədbirlərin əks etdirilməsi üçün təkliflər hazırlaması tapşırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin "Əhalinin sosial rifahının qorunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında" sərəncamında əksini tapıb.

Nazirlər Kabineti təklifləri Azərbaycan Prezidentinə təqdim edəcək.

