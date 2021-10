Türkiyənin "Bursaspor" klubu Müstəqilliyin Bərpası Günü ilə əlaqədar Azərbaycanı təbrik edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə klub tviter hesabındakı paylaşımında bildirilib.

"Can Azərbaycanın Müstəqillik Günü mübarəkdir. İki dövlət, tək millət!", - deyə vurğulanıb.

Xatırladaq ki, Azərbaycan millisinin futbolçusu Namik Ələskərov "Bursaspor"da çıxış edir.

