ABŞ "dizə gəldi": Heç bir ön şərt olmadan hazırıq

“ABŞ heç bir ön şərt irəli sürmədən Şimali Koreyaya dialoq təklif edib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Linda Tomas Grinfild açıqlama verib. O bildirib ki, Pxenyanla davamlı və möhkəm dialoq qurmağın vaxtı gəlib. Qeyd edək ki, Şimali Koreyanın sualtı qayıqdan atılmaqla ballistik raket sınağını təşkil edib. ABŞ və Böyük Britaniya məsələni BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına daşıyıb.

Bu günə qədər ABŞ Şimali Koreya ilə dialoq qurmaq üçün bəzi ön şərtlər irəli sürürdü.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.