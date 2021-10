8 yaşlı qızı intihar edən anadan DƏHŞƏTLİ İDDİA: Fərəhi pəncərədən atası atıb

Bakıda valideynlərinin mübahisələrinə, atasının anasını döyməyinə dözməyərək intihar etdiyi deyilən səkkiz yaşlı qızla bağlı məhkəmə prosesi başa çatıb, məhkəmə ata Vahid Nadirovla bağlı qərar verib.

Metbuat.az Qafqazinfoya istinadla xəbər verir ki, hadisə ötən il noyabrın 27-də paytaxtın Nizami rayonunda, M.Abbasov küçəsində yerləşən binanın 13-cü mərtəbəsində baş verib.

Fərəh Nadirova atası ilə anası Dilarə Bağıyevanın mübahisəsi zamanı yaşadıqları evin pəncərəsinə çıxaraq özünü oradan atıb.

Məhkəmədə ifadə verən Dilarə Bağıyeva bildirib ki, həyat yoldaşı Vahid Nadirovla evliliyi hər ikisinin ikinci nikahı olub:

"Vahidlə 10 il idi ki, evli idik, əvvəlki nikahlardan ikimizin də övladı var idi. Oğlum anam və atamla birgə yaşayırdı. Mən, Fərəh və Vahid bir evdə yaşayırdıq. Vahidlə bir dəfə 3-4 il əvvəl içki içdiyi üçün boşanmışdım. Sonra gəlib üzr istədi, barışmaq üçün yalvardı, mən də barışdım. And içdi ki, bir də içki içməyəcək. Lakin hadisə baş verməmişdən bir müddət əvvəl o, yenidən içkiyə qurşanmışdı, məni başqa qadınlarla aldadırdı.

Nəsə deyəndə məni uşağın yanında döyürdü. Hadisə baş verməmişdən əvvəl, noyabrın 19-da Vahid evə gələndə gözləri qızarmışdı, onun içkili olduğunu bildim. Vahid evin qapısına baxıb "bu nə qapıdır qoyublar, bu necə qapıdır düzəldiblər?", - dedi. Mən də cavabımda "usta adamsan, bəyənmirsən, təmir edərsən", - dedim. Vahid isə mənə mənzildə heç bir iş görməyəcəyini bildirdi. Bu zaman aramızda mübahisə yarandı, Fərəh də səsə oyanıb gəldi".

D.Bağıyevanın sözlərinə görə, əri Vahid Nadirov bundan sonra ona işgəncə verməyə başlayıb:

"Pultu üstümə ataraq qışqırıb "səsini kəs", - dedi. Sonra məni divara dirəyərək deyirdi ki, "səni öldürəcəyəm, səni boğacağam, sən yaşamayacaqsan". Valideynlərimi, bacımı nalayiq ifadələrlə təhqir etdi. Mən də Vahidə cavab qaytardım. Vahid məni divara dirəyib boğdu, boynumu qaçıranda az qalmışdı ki, boynum qırılsın. Mən onun əlindən çıxmaq istəyəndə yenə məni divara itələdi.

Fərəh də aramızda qalmışdı, yalvarırdı ki, "ata, anamı burax, öldürmə". Sonra məni yatağa atdı, üstümə çıxıb yenə boğmağa başladı. Bu zaman burnumu da, ağzımı da tutmuşdu ki, səsimi çıxara bilməyim. Sonra məni ayaqlarımdan tutub yerə atdı, mən də beli üstdə yerə dəydim. Yenə məni yerdə döyməyə başladı. Fərəh gəlib bizi ayırdı. Mən Vahidə dedim ki, bir də evə gəlməsin. O da mənə "sənin acığına hər gün gələcəyəm", - dedi".

Qadın bildirib ki, həmin hadisədən sonra qızı intihar edən günə kimi əri Vahidlə danışmayıb:

"Noyabrın 27-si evə gəldi, ərzaqlar almışdı, onları mətbəxə qoyub hamama getdi. Bir neçə dəqiqə sonra səs eşitdim, hamama keçəndə şüşənin sındığını, Vahidin üstünün qan olduğunu gördüm. Ona dəsmal, yod, pambıq verdim ki, qanını təmizləsin. Bundan sonra yenə mübahisə yarandı. Vahid çaynikin suyunu dəyişməyini bəhanə edərək, dalımca gəlib məni divara dirədi, qarnımdan yumruqla vurdu.

Sonra saçımdan tutub sürüyə-sürüyə yataq otağından dəhlizə gətirdi. Fərəh də qaçıb yanıma gəldi. Vahid başımı yerə vurmağa başladı, burnumdan qan açıldı. Ona "burnumdan qan da açıldı, bəsdir də, nə istəyirsən?" dedim, Vahid "öldürəcəyəm səni" deyə cavab verdi. Məni stulun altına salıb üstümdə oturdu, ayaqlarımı bağlayıb əllərimi tutdu. Gah burnumu, gah ağzımı tuturdu ki, nəfəs ala bilməyim.

Fərəh ağlaya-ağlaya yalvararaq "ata, nə olar, burax anamı, öldürmə" deyirdi. Vahid Fərəhə, onun göz yaşlarına, çabalamasına əhəmiyyət vermirdi. Vahid qulağımı qanatdı, sonra barmağımı qoparacağını dedi. Fərəh yenə də "ata, eləmə, burax" deyərək yalvarırdı. Sonra Vahid artıq taqətimin qalmadığını, boğulduğumu görüb buraxdı.

Fərəhi götürüb qapını açıb getmək istəyəndə Vahid yenə arxadan onu tutub "hara gedirsən?" deyərək, dala darta-darta içəri saldı. Vahid Fərəhin qolunun altından tutub sürüyə-sürüyə yataq otağına apardı, Fərəhə "buradan çıxsan, meyitini sərərəm sənin" dedi və qapını bağladı. Mən şok vəziyyətində idim, Vahid məni yerə yıxıb yenə döyməyə başladı, sürüyərək mətbəxə apardı, orada da yenə döyüb başımı yerə çırpırdı.

Mən halsızlaşanda Vahid eyvana çıxdı, bir dəqiqə sonra qayıtdı. Məni dartaraq mətbəxdən dəhlizə gətirdi, orada da döydü. Vahid mənim yaxamdan tutub eyvana aparmaq üçün dartanda müqavimət göstərdim. Mətbəxin ortasında burnumu, ağzımı tuturdu ki, boğulub ölüm.

Gördüm ki, Vahid geyinir, hadisəni törədib qaçmaq istəyirdi. Ona "hara gedirsən, bunlara görə cavab verəcəksən!" dedim. Sonra Fərəhin olduğu otaqdan səs gəlmədiyinə görə həmin otağa getdim. Qızım otaqda yox idi, onu çağırsam da, cavab gəlmədi. Elə bildim ki, Fərəh qorxusundan gizlənib, ona görə də otaqda olan şkafa baxdım, amma tapmadım.

Yataq otağının qapısını açanda pəncərənin açıq olduğunu gördüm. Mənim arxamca Vahid də otağa girdi, pəncərəyə yaxınlaşıb baxdı və Fərəhin orada olmadığını dedi. Evdən çıxdıq, Vahid liftə mindi, mən pilləkənlə "Fərəh" deyə-deyə düşdüm. Çölə çıxanda qonşuların, bəzi polislərin orada olduğunu gördüm. Bir neçə dəqiqədən sonra qonşulardan biri Fərəhin meyitinin binanın ikinci mərtəbəsində olan eyvanın yanındakı beton çıxıntının üzərində olduğunu dedi".

Dilarə Bağıyeva qeyd edib ki, uşağının ölüm səbəbkarı birbaşa əri Vahid Nadirovdur:

"Fərəhi pəncərədən Vahid atıb. Vahid məni sürüyə-sürüyə mətbəxə aparanda dedi ki, məni 13-cü mərtəbədən atmağa aparır. Məni atmaq istəyirdi ki, sonra desin uşaqdan sonra anası da özünü atıb".

Məhkəmədə şahid qismində dindirilən Gülay Məhərrəmova hadisə baş verən zaman eyvanda olduğunu deyib:

"Həmin binada yaşayıram. Saat 21.30 radələrində kombidə nasazlıq yarandı. Eyvana çıxıb kombini düzəltmək istəyəndə 10-11-ci mərtəbə arasındakı divardan bir qızın güclə tutduğunu gördüm. Kömək edilməsi üçün qışqırırdı. Tez polisə zəng etdim. Həmin vaxt onların pəncərəsində, yəni 13-cü mərtəbədə heç kim yox idi. Uşaq bir az dayanıb yerə yıxıldı".

Məhkəmədə dindirilən Vahid Nadirov mübahisəni həyat yoldaşının yaratdığını deyib:

"Hadisə baş verən gün, yəni noyabrın 27-də işdən evə gəldim. Hamamda duş kabinəsini açmaq istəyəndə cəftə əlimdə qaldı. Şüşə də qırılıb yerə töküldü. Səs-küyə Dilarə ilə Fərəh də gəldi, Dilarə yod və pambıq gətirdi. Əlimin qanı dayanandan sonra mənlə mübahisə etməyə başladı ki, düz-əməlli usta tapmırsan, mən özüm usta gətirəcəyəm dedi. Mən də ona "Sən evə yad kişi sal, onda görərsən", - dedim, o da mənə "əcəb edirəm, edəcəyəm də", - dedi. Fərəh bizim dalaşdığımızı görüb "ata, nə olar, dalaşmayın", - dedi. Mən də Fərəhə "Anan dalaşır da, mən nəsə deyirəm ki?", - dedim. Bu zaman Dilarə telefonu Fərəhə verib babasına zəng etməyi tapşırdı.

Mən də internet kabelini qırdım, sonra Dilarə qapını açıb Fərəhə getməsini, özünün də onunla bərabər gedəcəyini bildirdi. Mən də hər ikisinin qolundan tutub içəri saldım. Sonra Fərəhin ağladığını gördüm. Onu o biri otağa apardım ki, orada otursun. Özüm də yataq otağına keçdim. Dilarə arxamca gəlib, o biri nikahdan olan qızıma qarğışlar, söyüşlər söyməyə başladı. Mən də onu vurdum, sonra Fərəhin yanına getdi.

Dilarə Fərəh pəncərədən yıxılanda mənə şər atdı ki, uşağı sən atmısan. Mən qızıma bir dəfə də olsun əl qaldırmamışam. Ekspertizada da var ki, uşaq heç bir fiziki şiddət görməyib. Elə bir şey olmayıb, Fərəh pəncərədən yıxılanda mən yataq otağında idim".

Vahid Nadirov sadəcə arvadına işgəncə verdiyi üçün ittiham edilib. Qızı Fərəhin intiharına səbəb olması ilə bağlı başlanan cinayət işinə xitam verilib. Bu ilin avqust ayında istintaq düzgün aparılmadığına görə yenidən Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.

Bakı Şəhər Nizami Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə Vahid Nadirova 1 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilib. İstintaq dövründə azadlıqda qalan V.Nadirov oktyabrın 14-də məhkəmə zalında həbs olunub.

