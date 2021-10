Əməkdar artist Elnur Əhmədova ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun anası vəfat edib. Bu haqda sənətçinin özü "Instagram" hesabında paylaşım edib:

“Nur üzlü anam, Allah sənə rəhmət eləsin. Ruhun şad olsun”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.