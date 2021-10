Nigar adlı azərbaycanlı qız Azərbaycan millisinin kubalı boksçusu Alfonso Dominqesə ərə gedib.

Metbuat.az Axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, cütlüyün toyu şəhər restoranlarından birində baş tutub.

Alfonso və Nigarın toyundan görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb.

Qeyd edək ki, Alfonso Dominqes Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycana bürünc medal qazandırmışdı.

