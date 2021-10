İngiltərə millisinin sabiq futbolçusu Devid Bekhem 2022-ci ildə Qətərdə keçiriləcək dünya çempionatının siması olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməkdaşlıq barədə gələn ay məlumat veriləcək.

Bekhem ildə 15 milyon funt sterlinq (təxminən 18 milyon avro) qazacağı razılaşmaya müsbət cavab verib. Tərəflər arasındakı razılaşma 10 il müddətinə hesablanacaq və bu müddət ərzində Bekhem Qətər səfiri olacaq.

Qeyd edək ki, dünya çempionatı gələn il 21 noyabr - 18 dekabrda keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.