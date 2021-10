Cazibədar aparıcı Aytən Leylaqızı subaylığın daşını atıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, dünən paytaxtın məşhur məkanlarından birində xanım aparıcının toy məclisi olub.

Rəqs etməkdən yorulmayan Aytənin toydan sözügedən kadrlarını təqdim edirik:

