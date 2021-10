Bein Sports idman televiziyasının aparıcısı, məşhur spiker Güntəki Onay canlı yayım zamanı xoşagəlməz hal yaşayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Beşiktaş-Qalatasaray (2:1) qarşılaşmasından sonra yayımlanan proqram zamanı aparıcı söyüş söyüb. Reklama keçid zamanı mikrofonun açıq qaldığını unudan aparıcı “Bakalım proqramın anasını…” deyib.

Lakin elə bu zaman reklamlar başlayıb və aparıcının “anasını” sözündən sonra dedikləri efirə getməyib.

