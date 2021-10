İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Dünya Bankının Azərbaycan üzrə ölkə meneceri Sara Mayklla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazir məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, görüşdə birgə həyata keçirilən layihələrin icra vəziyyəti, işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası üzrə Bankla əməkdaşlıq imkanları və yeni layihələri müzakirə edilib.

