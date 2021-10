Türkiyənin Diyanət işləri Başkanı Ali Erbaş Azərbaycana səfərə gəlib.

Metbuat.az-a Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən (QMİ) verilən məlumata görə, QMİ sədri Allahşükür Paşazadə qonaqlarla birlikdə Qarabağın hava qapısı olan Füzuli aeroportuna baş çəkiblər.

Nümayəndə heyəti Füzulidən Şuşaya gedəcəklər.

