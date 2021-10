Gəncədə bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə 1 nömrəli Gəncə Peşə Liseyində qeydə alınıb.

Liseyin tələbəsi, Samux rayonunun Sərkar kənd sakini, 2004-cü il təvəllüdlü Zeynal Məmmədov bud nahiyəsindən aldığı bıçaq xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Xəstənin yarası tikilib, vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir.

İlkin məlumata görə 17 yaşlı Zeynal Məmmədov tələbə yoldaşı tərəfindən bıçaqlanıb.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

