"Qarabağ" - "Neftçi" oyununun hakimləri açıqlanıb

Azərbaycan Premyer Liqasında IX turun bütün təyinatları müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sabah “Zirə” “Keşlə”yə, “Qarabağ” “Neftçi”yə qarşı oynayacaq.

Qeyd edək ki, IX tur həftənin bazar günün “Qəbələ”nin “Sabah”a, “Sumqayıt”ın “Səbail”a qarşı olan oyunları ilə başa çatacaq.

30 oktyabr (şənbə)



“Zirə” – “Keşlə”

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Cavanşir Yusifov, Eyyub İbrahimov, Kamal Umudlu

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

AFFA nümayəndəsi: Aslan Şahgəldiyev

Zirə İdman Kompleksinin stadionu, 16:00



“Qarabağ” – “Neftçi”

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Akif Əmirəli, Müslüm Əliyev, Vüqar Həsənli

Hakim-inspektor: Ömər Paşayev

AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli

“Azersun Arena”, 18:30



31 oktyabr (bazar)



“Qəbələ” – “Sabah”

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Tural Qurbanov

Hakim-inspektor: Anar Salmanov

AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov

Qəbələ şəhər stadionu, 16:00



“Sumqayıt” – “Səbail”

Hakimlər: Fərid Hacıyev, Kamran Bayramov, Vüsal Məmmədov, Rəvan Həmzəzadə

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov

“Kapital Bank Arena”, 18:15

