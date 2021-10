ABŞ-də məhkum edam edilib

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Oklahoma vilayətində məhkum edam edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1998-ci ildə həbsxananın bufet işçisini öldürdüyünə görə, ölüm cəzasına məhkum edilən 60 yaşlı Con Marion Qrant zəhərli iynə ilə edam edilib. İnfeksiyadan 15 dəqiqə o, sonra huşunu itirib və 6 dəqiqə sonra dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Oklahomada ölüm cəzası 1999-cu ildə verilib. Belə ki, Grant adlı məhkum 1998-ci ildə çoxsaylı silahlı soyğunçuluğa görə 130 illik həbs cəzasını çəkərkən həbsxanada işləyən Gay Carter adlı qadını dəfələrlə bıçaqlayaraq öldürüb. 1999-cu ildə isə ona ölüm hökmü oxunub.

bundan başqa, 19 yaşlı qızın qətlinə görə edam cəzasına məhkum edilən Kleyton Lokettin də 2014-cü ilin işgəncə ilə öldürülüb. Belə ki, ona 3 zəhərli iynə vurulub. 43 dəqiqə can verən məhkumun ölüm cəzası ölkədə müzakirələrə səbəb olub.

