Çimərlikdə qumun altından səs eşidib qazdı: Nə tapdığını biləndə... - İNANMADI

Türkiyənin Antalya şəhəri sahillərində güclü külək və yağışdan sonra bəzi şəxslər məşhur çimərliklərə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məqsəd qızıl axtarmaqdır. Bildirilir ki, güclü dalğalar bəzən metal əşyaları sahilə çıxarır. Güclü küləkdən sonra adətən həvəskar qızıl axtaranlar metal axtaran cihazlarla çimərliklərə axın edir. Həmçinin çimərliyə gələn varlı şəxslər burada qızıl zinət əşyalarını itirə bilir. Onlar bildirir ki, qızıl tapmaq şansla əlaqəlidir. Kimin şansı varsa tapa bilir.

Şansdan əlavə çox səy göstərmək lazımdır. Çox səy göstəriləndə nəticə əldə etmək olur. Bu dəfə oxşar hal yaşanıb. Onlar bir neçə dəyərli metal tapa biliblər.

