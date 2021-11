Yeni nazirdən ilk TƏYİNAT - FOTO

Gənclər və İdman Nazirliyində yeni kadr təyinatı olub.

Metbuat.az AzVision.az-a istinadən xəbər verir ki, gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov özünə yeni müşavir təyin edib. Nazirin yeni əmri ilə bu vəzifəyə Ramil Cabbarov gətirilib.



Qeyd edək ki, R.Cabbarov 2013-2014-cü illərdə Lider TV-də xarici iqtisadi xəbərlər üzrə müxbir vəzifəsində çalışıb. 2014-2016-cı illərdə UNEC-in Marketinq və Kommunukasiya Departamentində innovativ marketinq kommunikasiyaları üzrə mütəxəssis vəzifəsində çalışıb. 2015-2018-ci illərdə “Marketinq” kafedrasının, 2018-ci ilin iyul ayından isə “Biznesin idarə edilməsi” kafedrasının müəllimidir. 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi yanında Tələbələr və Gənclər üzrə Daimi Şuranın üzvü seçilib.



2020-ci ildə startup kimi qurulan “Speak.az” Online Xarici dil öyrənmə platformasının qurucusudur.

