XİN rəhbəri: “Məqsədimiz torpaqlarımızı azad etmək lazım idi”

“Keçən il iki ölkənin ordusu qarşı-qarşıya gəldikdə görürük ki, Qarabağ müharibəsi müasir dünya müharibələri arasında ən azı itki verən qarşıdurma idi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri bu gün ADA universitetində keçirilən “44 Günlük Zəfər Yolu” tədbirində xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov deyib:

“Bu, Azərbaycanın apardığı uğurlu siyasətin nəticəsidir. Bizim məqsədimiz torpaqlarımızı bərpa etmək idi. 30 illik həsrət, 30 illik haqsızlıqdan sonra Azərbaycan tərəfinə müraciət olundu. Ermənistan tərəfi Azərbaycandan əlavə vaxt istəyirdi. Dövlət başçımız da mənasız düşmənçiliyə son qoymaq üçün icazə verdi. Biz bununla dünyaya humanizm göstərdik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.