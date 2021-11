Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları TƏLTİF EDİLDİ - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarında şəhid olmuş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək igidlik və mərdlik göstərmiş, hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirərək şəhid olmuş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları ölümündən sonra təltif ediliblər.

“Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə

Cəfərov Zaur Hüseyn oğlu – polkovnik-leytenant

Tağıyev Ruslan Fuad oğlu – polkovnik-leytenant

Kəlbalıyev Səyavuş Hümbət oğlu – mayor

Quliyev İlqar Akif oğlu – mayor

Orucov Elşən Yavər oğlu – mayor

Rzayev İlkin Cəfər oğlu – mayor

Vəliyev Vüsal İslam oğlu – mayor

Hüseynov Şahnur Şahin oğlu – kapitan

Qurbanov İmran İlqar oğlu – kapitan

Məlikov Aqil Niyaz oğlu – kapitan

Useynov Ceyhun Elşad oğlu – kapitan

Ağayev Asəf Abid oğlu – baş leytenant

Alqayev Harun Məhəmməd oğlu – baş leytenant

Allahverdiyev Babək Bəxtiyar oğlu – baş leytenant

Emnalıyev Orxan Eyvaz oğlu – baş leytenant

Əlizadə Qorxmaz Arif oğlu – baş leytenant

Mahmudov Emin Pünhan oğlu – baş leytenant

Mikayılov Ramiq Namiq oğlu – baş leytenant

Mirzəyev Elmar Şahin oğlu – baş leytenant

Nəsibov Xaliddin Vaqif oğlu – baş leytenant

Nurzadə Rövşən Əli oğlu – baş leytenant

Rzayev Zülfü Zeyni oğlu – baş leytenant

Sadıqlı Məmmədhəsən Meydan oğlu – baş leytenant

Əkbərov Əmrah Şahid oğlu – leytenant

Əsgərov Musa Əlifağa oğlu – leytenant

İslamov Bəxtiyar Saleh oğlu – leytenant

Qənbərli Elton Baba oğlu – leytenant

Quliyev Vəli Vəli oğlu – leytenant

Qurbanov Emil Vaqif oğlu – leytenant

Nəbiyev Orxan Rza oğlu – leytenant

Niftəliyev İlyas Güloğlan oğlu – leytenant

Şükürlü Elvin Azad oğlu – leytenant

Vəliyev Elnur Əli oğlu – leytenant

Mehtiyev Paşa Ehtibar oğlu – baş gizir

Rəşidov İlham Tahir oğlu – baş gizir

Abdurahmanov Elvin Əbülfəz oğlu – gizir

Alıyev Vahid Abbas oğlu – gizir

Ələkbərov Naiq Faiq oğlu – gizir

Haşımov Tərzan Qəhrəman oğlu – gizir

Həsənov Səddam Aydın oğlu – gizir

Hümbətov Ruslan Səlim oğlu – gizir

Xəlilov Nadir Ağadadaş oğlu – gizir

Xəlilov Namiq İlyas oğlu – gizir

İskəndərov Elvin Akif oğlu – gizir

Qədirov Şahin Bayram oğlu – gizir

Quliyev Əli Tədbir oğlu – gizir

Məmmədov İbrahim Nakam oğlu – gizir

Məmmədov Səbuhi Hümbət oğlu – gizir

Mikayıllı Mikayıl Miğfər oğlu – gizir

Mütəllimov Qəzənfər Ədalət oğlu – gizir

Sahratov Cavid Əlikömək oğlu – gizir

Şəkərov Xəyal İman oğlu – gizir

Şıxaliyev Fariz Şahverdi oğlu – gizir

Abdullayev Şəhriyar Kamil oğlu – kiçik gizir

Ağaəhmədov Elnur Fəxrəddin oğlu – kiçik gizir

Ağayev Ağali Tağı oğlu – kiçik gizir

Ağayev Saleh Nurəddin oğlu – kiçik gizir

Əliyev Kərim Məhəmmədəli oğlu – kiçik gizir

Feyzullayev Beyrək Seyfulla oğlu – kiçik gizir

Heydərov Sabir Ceyhun oğlu – kiçik gizir

Həmidov Əmrah Firavan oğlu – kiçik gizir

İbrahimli Elməddin Zeynəddin oğlu – kiçik gizir

İsayev Təbriz İsabala oğlu – kiçik gizir

Qasımov Xaspolad Fikrət oğlu – kiçik gizir

Mədətov Röyal Şahin oğlu – kiçik gizir

Namazov Orxan Ceyhun oğlu – kiçik gizir

Nayıbov Devran Fazil oğlu – kiçik gizir

Rəsulov Mirbala Əmrağa oğlu – kiçik gizir

Tağıyev Fuad Mərdan oğlu – kiçik gizir

Tağıyev Ramiq Teymur oğlu – kiçik gizir

Zeynallı Aqil Aydın oğlu – kiçik gizir

Abbasov Asim Rasim oğlu – çavuş

Hüseynov Cavid Hümbət oğlu – çavuş

Qasımov Nayib Akif oğlu – çavuş

Abdullazadə İmaməddin Əsgər oğlu – kiçik çavuş

Əliyev Elnur Ərəstun oğlu – kiçik çavuş

Hümbətov Şahin Əlicuvan oğlu – kiçik çavuş

Namazov Babək Səhman oğlu – kiçik çavuş

Əliyev Elsəfa Səməd oğlu – baş əsgər

Alişanlı Amal Seyfəddin oğlu – əsgər

Allahverdiyev Asiman Niyaz oğlu – əsgər

Allahverdiyev Sakit Şahin oğlu – əsgər

Atakişiyev Rüstəm Zahid oğlu – əsgər

Babazadə Ülfət Qabil oğlu – əsgər

Bağırzadə Sadiq Şahin oğlu – əsgər

Baxışov Hakim Səyyar oğlu – əsgər

Bayramov Məmməd Arif oğlu – əsgər

Cavadov Ələsgər Elxan oğlu – əsgər

Cəfərli Cəfər Babacəfər oğlu – əsgər

Cəlilov Xaləddin Asəf oğlu – əsgər

Dövlətov Zaur Zahir oğlu – əsgər

Əhmədov Cavanşir Xeyrulla oğlu – əsgər

Əhmədov Tural İzətulla oğlu – əsgər

Əliyev Fuad Ramin oğlu – əsgər

Əsgərov Musa Rövşən oğlu – əsgər

Həsənov Kənan Zirəddin oğlu – əsgər

Hüseynov Rafiz Afiq oğlu – əsgər

Xudayev Yaşar Əli oğlu – əsgər

İmamverdiyev Elnur Vəfadar oğlu – əsgər

İsayev Alik Şakir oğlu – əsgər

İskəndərov Anar Vahid oğlu – əsgər

İskəndərov Şahin Ziyad oğlu – əsgər

İsmət Qismət oğlu – əsgər

Kərimli Məhəmməd Məzahim oğlu – əsgər

Qafarov Kənan Siyaqif oğlu – əsgər

Qasımov Bayram Arzu oğlu – əsgər

Quliyev Rahim Yalçın oğlu – əsgər

Laçınov Əhməd Qurban oğlu – əsgər

Mamedov İlahəddin Dilamuddinoviç – əsgər

Məhərrəmov Elməddin Şahlar oğlu – əsgər

Məmmədli Pərviz Həsən oğlu – əsgər

Məmmədov Elvin Eldəniz oğlu – əsgər

Məmmədov Rövlan Qurban oğlu – əsgər

Məmmədov Vasif Rəfail oğlu – əsgər

Məmmədzadə Əli Turan oğlu – əsgər

Məmmədzadə Fərid Mehman oğlu – əsgər

Mustafayev Musa Əlövsət oğlu – əsgər

Novruzov Rəşad Elşad oğlu – əsgər

Nurzaliyev Elməddin Səfər oğlu – əsgər

Orucov Niçat Niyadxan oğlu – əsgər

Piriyev Raul Zabid oğlu – əsgər

Rəhimov Ülvi Rabil oğlu – əsgər

Rükabzadə İbrahim Rasif oğlu – əsgər

Rzazadə Fərhad Mirzə oğlu – əsgər

Sadıqzadə Emil Əziz oğlu – əsgər

Salahov Elvin Sabir oğlu – əsgər

Seyfullayev Araz Elsevər oğlu – əsgər

Şahbabayev Güləddin Zəfər oğlu – əsgər

Şahbazov Elnur Qədir oğlu – əsgər

Şamilov Emil Rafiq oğlu – əsgər

Şixəliyev Ənvər Vadimoviç – əsgər

Şirinov Elmar Cəbrayıl oğlu – əsgər

Tağıyev Eşqin Asif oğlu – əsgər

Tahirov Firdovsi Balaxan oğlu – əsgər

Vəliyev Elnur Mirsiyab oğlu – əsgər

Vəliyev Sadiq Ayaz oğlu – əsgər

3-cü dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə

Sadıqov Rəşad Xanlar oğlu – polkovnik-leytenant

Ağayev Ramil Mərdan oğlu – mayor

Bərxudarov Toğrul Məmməd oğlu – mayor

Cəfərov Şahlar Fəzail oğlu – mayor

Əhədzadə İlkin Qələmşah oğlu – mayor

Əhmədov Vidadi Murad oğlu – mayor

Əsgərov Novruz Ələddin oğlu – mayor

Əsgərov Rüfət Mürvət oğlu – mayor

Həsənov Sadiq Əli oğlu – mayor

İsmayılov Fuad Murad oğlu – mayor

Maşıyev Asəf Volodya oğlu – mayor

Məmmədov Anar Elşad oğlu – mayor

Məmmədov Əlövsət Əli oğlu – mayor

Zamanov Sənan Qahir oğlu – mayor

Zeynalov Müseyyib Saleh oğlu – mayor

Cabbarov Seymur İlham oğlu – kapitan

Cəbrayılov Elnur Tofiq oğlu – kapitan

Cəfərli Həmid Kərim oğlu – kapitan

Dursunov Fərid Fazil oğlu – kapitan

Fərəcov Kamran Qılman oğlu – kapitan

Hacıyev Hikmət Şubay oğlu – kapitan

Heydərov Anar Bəhruz oğlu – kapitan

Həsənov Əsəd Fərhad oğlu – kapitan

Hüseynov Şirbala Hüseynbala oğlu – kapitan

İslamov Samir Xalıq oğlu – kapitan

İsrafilov Kənan Faiq oğlu – kapitan

Kərimov Tofiq Dadaş oğlu – kapitan

Qubatov Zülfüqar İsmi oğlu – kapitan

Quliyev Hətəmxan Məti oğlu – kapitan

Quliyev Rəşad Əfras oğlu – kapitan

Quliyev Vüsal Tahir oğlu – kapitan

Mehdiyev Samir Valeh oğlu – kapitan

Məmmədov Pərviz Ələddin oğlu – kapitan

Pənahov Əkbər Bəylər oğlu – kapitan

Pənahov Rövşən Mahmud oğlu – kapitan

Rəhmətov Əbülfəz Hüseynverdi oğlu – kapitan

Abbasov Ağaqardaş İlham oğlu – baş leytenant

Abdullayev Elşən Sabir oğlu – baş leytenant

Babaşov Bayram İlqar oğlu – baş leytenant

Babayev Ramil Taqət oğlu – baş leytenant

Dadaşzadə Mahir Qərib oğlu – baş leytenant

Əhədov Tural Rahil oğlu – baş leytenant

Əhmədzadə Famil Ağaəhməd oğlu – baş leytenant

Ələkbərov Röyal Fərmail oğlu – baş leytenant

Əliyev Məmməd Cahangir oğlu – baş leytenant

Əlizadə Fuad Nazim oğlu – baş leytenant

Əsədov Əsəd Cəmaləddin oğlu – baş leytenant

Əsgərli Tural Ələmdar oğlu – baş leytenant

Əsgərov Rauf Vaqif oğlu – baş leytenant

Əyyubov Ceyhun Savalan oğlu – baş leytenant

Fərzalıyev Samiq Misir oğlu – baş leytenant

Hüseynli Əmrah Namik oğlu – baş leytenant

Xıdırov Elgün Fuad oğlu – baş leytenant

İbadov Murad Yusif oğlu – baş leytenant

İsmayılov Aslan Əvəz oğlu – baş leytenant

Kərimov Tərlan Daşqın oğlu – baş leytenant

Qənbərli Qənbər Bəhruz oğlu – baş leytenant

Quliyev Əvdil Qardaşxan oğlu – baş leytenant

Məmmədov Cavad Səfiyar oğlu – baş leytenant

Məmmədov Sahil Rasim oğlu – baş leytenant

Məmmədzadə İlkin Əzizağa oğlu – baş leytenant

Məmmədzadə Mikayıl İlqar oğlu – baş leytenant

Mikayılov Rahim Qalib oğlu – baş leytenant

Muradlı İlkin İlyas oğlu – baş leytenant

Səfərov Hikmət İldırım oğlu – baş leytenant

Telmanlı Allahyar Elman oğlu – baş leytenant

Vəliyev İsmayıl Mehman oğlu – baş leytenant

Zeynalov İlqar Natiq oğlu – baş leytenant

Abdullayev İntiqam Allahverdi oğlu – leytenant

Dünyamalıyev Ceyhun Zeynal oğlu – leytenant

Əbilov Kamal Vidadi oğlu – leytenant

Ələkbərov Telman İqdam oğlu – leytenant

Əliyev İbrahim Mustafa oğlu – leytenant

Əlizadə Pərvin Vüqar oğlu – leytenant

Göyüşov Sərvan Mehman oğlu – leytenant

Həməşəyev Qismət Oruc oğlu – leytenant

Həmidov Rəsman Mərdan oğlu – leytenant

Həmzəyev Mərhəmət Rizvan oğlu – leytenant

Hüseynov Eldost Asəf oğlu – leytenant

Hüseynov Mətin Ramiz oğlu – leytenant

Xəlilov Coşqun Mikayıl oğlu – leytenant

İsmayılov Aqil Əli oğlu – leytenant

Kazımov Rusif Yusif oğlu – leytenant

Qədimov Güloğlan Nurəddin oğlu – leytenant

Qəhrəmanov Elməddin Niyaməddin oğlu – leytenant

Qənimətov Ətraf Oktay oğlu – leytenant

Quliyev Ramin Rizvan oğlu – leytenant

Məcidzadə Teymur Tehran oğlu – leytenant

Məhərrəmov Ülvü Tahir oğlu – leytenant

Məhərrəmov Vüsal Aslan oğlu – leytenant

Məmmədli Nicat Rizvan oğlu – leytenant

Məmmədov Elvin Etibar oğlu – leytenant

Məmmədov Kənan Nifdalı oğlu – leytenant

Məmmədov Ümid Fərman oğlu – leytenant

Möhsümov Elmar Rövşən oğlu – leytenant

Nadirli Ərtoğrul Hümbət oğlu – leytenant

Nəciyev Xalid Qabil oğlu – leytenant

Niftəliyev Ceyhun Bahadur oğlu – leytenant

Piriyev Səttər Fuad oğlu – leytenant

Sadiqov Emin Rəşadət oğlu – leytenant

Seyidov Nihat Mehman oğlu – leytenant

Səfərov Şahmar Nazim oğlu – leytenant

Süleymanlı Kənan Sadıq oğlu – leytenant

Şəbiyev Məhəmməd Vaqif oğlu – leytenant

Şəmilov Azər Elyas oğlu – tibb xidməti leytenantı

Yusubov Elzar Süleyman oğlu – leytenant

Zeynalov Məhəmməd Bəxtiyar oğlu – leytenant

Zeynalov Nurlan Rəfail oğlu – leytenant

Abbasov Ceyhun Natiq oğlu – gizir

Babayev Rəşad Ağabəy oğlu – gizir

Hüseynov Nurlan Madər oğlu – gizir

Məmmədov Çingiz İlham oğlu – gizir

Şərifov Mirnağı Qasım oğlu – gizir

Şükürov İlkin Aslan oğlu – gizir

İbrəhimov Əlövsəd Seyidxan oğlu – kiçik gizir

Mehdiyev Samir Vaqif oğlu – kiçik gizir

Zeynalov Fikrət Hikmət oğlu – kiçik gizir

Zülfüqarlı Zeynal Alim oğlu – kiçik gizir

Qarayev Təhmasib Hikmət oğlu – çavuş

Əliyev Maarif Təbriz oğlu – kiçik çavuş

Əmirov Anar Allahverdi oğlu – kiçik çavuş

Qarayev Amal Ədalət oğlu – kiçik çavuş

Qurbanov Rəcəb Elşən oğlu – kiçik çavuş

Paşayev Mahir Bəxtiyar oğlu – kiçik çavuş

Üsüfov Şəhadət Qalib oğlu – kiçik çavuş

Abbasov Elcan Əfsəddin oğlu – əsgər

Behbudov Nofəl Həmid oğlu – əsgər

Cabbarov Muraz İlham oğlu – əsgər

Dadaşov Nurlan Səyyad oğlu – əsgər

Daşdəmirov Orxan Rəfail oğlu – əsgər

Əbdülov Elnur Qədir oğlu – əsgər

Əhmədov Ehtiram Teyyub oğlu – əsgər

Əlimuradov Orxan Roman oğlu – əsgər

Əsgərov Firavan Xanbala oğlu – əsgər

Haşımov Fuad Ceyhun oğlu – əsgər

Həsənov Xəyal Əliyulla oğlu – əsgər

Hüseynli Zahir Mahir oğlu – əsgər

Hüseynov Elxan Maarif oğlu – əsgər

Hüseynov Pencalı Bəhmən oğlu – əsgər

Hüseynov Rafail Teymur oğlu – əsgər

Xəmmədov Əmral Zaur oğlu – əsgər

Xudiyev Tural Rəfayıl oğlu – əsgər

İbrahimov Mübariz Telman oğlu – əsgər

İsmayılzadə Əsgər Bəxtiyar oğlu – əsgər

Kazımov Xuduş Həsən oğlu – əsgər

Kərimov Zaur Saleh oğlu – əsgər

Qulamov Rəcəb Xaydaroviç – əsgər

Quliyev Tərlan Bəxtiyar oğlu – əsgər

Qurbanlı Nurlan Süleyman oğlu – əsgər

Qurbanov Röyal Ziyad oğlu – əsgər

Mehdizadə Əli Məcid oğlu – əsgər

Mehtili Eşqin Tərlan oğlu – əsgər

Məmmədov Xəyal Xaliq oğlu – əsgər

Mirişli Şəhriyar Bəxtiyar oğlu – əsgər

Mirzəliyev Aqil Mehman oğlu – əsgər

Mustafayev Nicat Bəkir oğlu – əsgər

Nağıyev Yusif Bərxudar oğlu – əsgər

Nəsirov Qəhrəman Fərman oğlu – əsgər

Rzalı Əli Nuru oğlu – əsgər

Rzayev Ülfət Novruz oğlu – əsgər

Sarıyev Xəzri Elnur oğlu – əsgər

Serov Mütəllib Arif oğlu – əsgər

Süleymanov Vasif Akif oğlu – əsgər

Tağıyev Elxan Fəxrəddin oğlu – əsgər

Zairli Zahid Azad oğlu – əsgər

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Məhərrəmov Fuad İmaməddin oğlu – baş leytenant

Məlikov Mahmud Təhmasib oğlu – baş leytenant

Rəhimli Kamil Vəli oğlu – baş leytenant

Rəşidzadə Səid Nofəl oğlu – baş leytenant

Rustamov Ruslan Nüsrət oğlu – baş leytenant

Abdullayev Kənan Mübariz oğlu – leytenant

Ağamaliyev Şəhriyar Əvəz oğlu – leytenant

Aslanov Tural Elşən oğlu – leytenant

Babayev Əli Həsən oğlu – leytenant

Ələsov Əli Aydın oğlu – leytenant

Əliyev Ənvər Nizami oğlu – leytenant

Hacıyev Şükür Bayram oğlu – leytenant

Heydərov Vasif Nazim oğlu – leytenant

Həşimov Nağı Anar oğlu – leytenant

Quliyev Həsən İbrahim oğlu – leytenant

Məmmədli Sənan Səlim oğlu – leytenant

Məmmədov Şəhriyar Müzəffər oğlu – leytenant

Orucov Xalid Saleh oğlu – leytenant

Orucov Nemət Əkbər oğlu – leytenant

Əhmədov Yasən Yelmar oğlu – baş gizir

Poladov Aynur Şıxbaba oğlu – baş gizir

Ələsgərli İlkin Bəkir oğlu – gizir

İxtiyar İlqar oğlu – gizir

Pirseyidov Elnur Nasir oğlu – gizir

Əsədullayev Elnur İmran oğlu – kiçik gizir

Cəfərov Anar Eyvaz oğlu – əsgər

Feyruzlu Əlibəy Samir oğlu – əsgər

Təmirov Yusif Azər oğlu – əsgər

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Pənahov Əkbər Bəylər oğlu – kapitan

İxtiyar İlqar oğlu – gizir

Yusifov Elburus Şəmsi oğlu – kiçik çavuş

Həsrətov Elməddin Sərdar oğlu – əsgər

Yunisli Elşən Fazil oğlu – əsgər

“İgidliyə görə” medalı ilə

Ağayev Ramil Mərdan oğlu – mayor

Hacıyev Hikmət Şubay oğlu – kapitan

Telmanlı Allahyar Elman oğlu – baş leytenant

Babazadə Məhəmməd Cavanşir oğlu – kiçik çavuş

Ələkbərov Muraz Məzahir oğlu – əsgər

Məmmədli Cavidan Valeh oğlu – əsgər

Mustafayev Elvin Fuad oğlu – əsgər

“Cəsur döyüşçü” medalı ilə

Nəcəfov Vüqar Aydın oğlu – kapitan

Bayramov Samir Elxan oğlu – gizir

Pirseyidov Elnur Nasir oğlu – gizir

Hacıyev Zamiq Eldar oğlu – baş çavuş

Musayev Alik Rafiq oğlu – baş çavuş

Bağırov Namiq Nurəddin oğlu – çavuş

Cəfərov Təbriz İlqar oğlu – əsgər

Hacıyev Fərid Təşkilat oğlu – əsgər

Həsrətov Elməddin Sərdar oğlu – əsgər

İbrahimov Təbriz İsmayıl oğlu – əsgər

Quliyev Nurlan Şükür oğlu – əsgər

Məmmədov Vüsal Elşən oğlu – əsgər

Məsimov Əkbər Yunis oğlu – əsgər

Mustafayev Elvin Fəxrəddin oğlu – əsgər

Verdiyev Eldəniz Rabil oğlu – əsgər

Yunisli Elşən Fazil oğlu – əsgər

Yusubov Orxan Allahverdi oğlu – əsgər

“Döyüşdə fərqlənməyə görə” medalı ilə

Süleymanov Səbuhi Ələkbər oğlu – əsgər

“Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə

Hacıyev İsmət Şölət oğlu – baş leytenant

Xəlilli Namiq Həsən oğlu – baş leytenant

Məmmədov Məhəmməd Zakir oğlu – leytenant

Məmmədov Ümid Fərman oğlu – leytenant

Hüseynov Aslan Malik oğlu – gizir

İxtiyar İlqar oğlu – gizir

Qanıyev İsaxan İsaman oğlu – gizir

Məhərrəmov Ariz Fərzulla oğlu – gizir

Pirseyidov Elnur Nasir oğlu – gizir

Şahbazov Ruslan Mahir oğlu – gizir

Ələsgərov Seymur Əli oğlu – çavuş

İsgəndərov Niyazi Şahvələd oğlu – çavuş

Nəsirov Xəqani Kamran oğlu – çavuş

Əhmədov Əli İlqar oğlu – kiçik çavuş

Əliyev Orxan Məhəmməd oğlu – kiçik çavuş

Hacıyev Qubad Cəmil oğlu – kiçik çavuş

İsayev Vüsal Firdovsi oğlu – kiçik çavuş

Qulamlı Ülvi Şahin oğlu – kiçik çavuş

Mamedov Əmrah Qaraş oğlu – kiçik çavuş

Məmmədov İlham Elxan oğlu – kiçik çavuş

Mustafayev Siyasət Akif oğlu – kiçik çavuş

Orucov Xudayət Vilayət oğlu – kiçik çavuş

Sabirli Əjdər Xanlar oğlu – kiçik çavuş

Yusibov Kənan Fehruz oğlu – kiçik çavuş

Dəmirov Həsən Turan oğlu – baş əsgər

Abakarov Nail Müzəffər oğlu – əsgər

Abasov Samir Adəm oğlu – əsgər

Abduləlimov Miqdad Faiq oğlu – əsgər

Abdullayev Elməddin Telman oğlu – əsgər

Abdullayev Vaqif Rəşid oğlu – əsgər

Abdulov İdrət İbi oğlu – əsgər

Abışov Elnur Şaiq oğlu – əsgər

Adıgözəlov Cəmil Əli oğlu – əsgər

Ağakərimov Elvin Eldəniz oğlu – əsgər

Ağaquliyev Tofiq Rafiq oğlu – əsgər

Ağasiyev Elşən Ağabala oğlu – əsgər

Ağayev Ağa Əli oğlu – əsgər

Ağayev İntiqam Hüseyn oğlu – əsgər

Alxaslı Rəvan Cəmil oğlu – əsgər

Allahverdiyev Kənan Mərdan oğlu – əsgər

Aslanov Röyal Elzar oğlu – əsgər

Azayev Ülvi Maqsud oğlu – əsgər

Babayev Çingiz Sulduz oğlu – əsgər

Babayev Samsun Şəmsəddin oğlu – əsgər

Babazadə Babazeynal Maqsud oğlu – əsgər

Balabəyov Ramil Ruslan oğlu – əsgər

Balakişiyev Zamin Dadaş oğlu – əsgər

Bayramov Coşğun Ənvər oğlu – əsgər

Bəndəliyev Əliəkbər Qulu oğlu – əsgər

Burcəliyev İlqar Vüqar oğlu – əsgər

Bünyadlı Rəvan Asif oğlu – əsgər

Cabbarov Oruc Akif oğlu – əsgər

Cabbarov Səlim Qılman oğlu – əsgər

Cəfərli Əli İsa oğlu – əsgər

Cəfərov Rahid Namik oğlu – əsgər

Cəfərov Təbriz İlqar oğlu – əsgər

Cəlilov Tural Callad oğlu – əsgər

Dadaşov Əjdər Pənah oğlu – əsgər

Dadaşzadə Kənan Elman oğlu – əsgər

Eyyubov Sərvan Yusif oğlu – əsgər

Əhmədov Qalib Rəşid oğlu – əsgər

Əhmədov Nihad Fuad oğlu – əsgər

Əhmədov Rəşad Ələkbər oğlu – əsgər

Ələkbərli Kənan Müşfiq oğlu – əsgər

Əlimuradov Cumart Şixrəhim oğlu – əsgər

Əliyev Bəhruz Elman oğlu – əsgər

Əliyev Rauf İlyas oğlu – əsgər

Əliyev Şaməddin Qafqaz oğlu – əsgər

Əliyev Yunis Zaur oğlu – əsgər

Əlizadə Toğrul Rafiq oğlu – əsgər

Əmiraslanov Ümman Namiq oğlu – əsgər

Ərəbov Orxan Ramiz oğlu – əsgər

Əsədli Cahid Zahit oğlu – əsgər

Əsədov Baxış Sahib oğlu – əsgər

Əsgərzadə Xəyal İsrafil oğlu – əsgər

Əzizov Ayşad Qaryağdı oğlu – əsgər

Fərəcov Əflatun Mircangir oğlu – əsgər

Fərzəliyev Samir Vaqif oğlu – əsgər

Həbibov Murad Asəf oğlu – əsgər

Həmidov Rəşid Pərviz oğlu – əsgər

Həsənov Elman Mehman oğlu – əsgər

Həsənov Emil Eldəniz oğlu – əsgər

Həsənov Xəyal Zeynəddin oğlu – əsgər

Həsənov Kənan Elşad oğlu – əsgər

Hümbətov Səfayət Ələddin oğlu – əsgər

Hümbətzadə Şahmuraz Əyyub oğlu – əsgər

Hüseynli Fariz Dadaş oğlu – əsgər

Hüseynov Xəyyam Hüseyn oğlu – əsgər

Hüseynov İlham Umud oğlu – əsgər

Xəlilov Ceyhun Azər oğlu – əsgər

İbişov Vüsal Əli oğlu – əsgər

İbrahimov Elşən Cahangir oğlu – əsgər

İsaxlı Anar Rəsul oğlu – əsgər

İslamov Cəlal Ağahüseyn oğlu – əsgər

Kamranlı Xalid Kazım oğlu – əsgər

Kazımov Emin Fərman oğlu – əsgər

Kəlbəliyev Mirkazım Firuz oğlu – əsgər

Kərimov Eltun Zaur oğlu – əsgər

Qasımov Kamil Nüsrət oğlu – əsgər

Quliyev Bəhruz Firuz oğlu – əsgər

Quliyev Namiq Natiq oğlu – əsgər

Quliyev Natiq Ramiz oğlu – əsgər

Quluzadə Məhəmməd Cəlal oğlu – əsgər

Quluzadə Vəfadar Fəqan oğlu – əsgər

Qurbanov Cahangir Məmməd oğlu – əsgər

Məcidov Səbuhi Ağalətif oğlu – əsgər

Məhərrəmov Fərid Asif oğlu – əsgər

Məhərzadə Taleh Oqtay oğlu – əsgər

Məmmədli Kənan Vəfadar oğlu – əsgər

Məmmədov Elvin Mübariz oğlu – əsgər

Məmmədov Fərid Eyvaz oğlu – əsgər

Məmmədov İlkin Fərhad oğlu – əsgər

Məmmədov Kamal Şamil oğlu – əsgər

Məmmədov Murad Əzizulla oğlu – əsgər

Mikayılov Elvin Nizami oğlu – əsgər

Mirzəyev Araz Namiq oğlu – əsgər

Mirzəyev Orxan Əli oğlu – əsgər

Mustafayev Samir Azər oğlu – əsgər

Mürsəliyev Anar Səfər oğlu – əsgər

Nəsrullayev Rəşid Qəzənfər oğlu – əsgər

Nuriyev Nofəl Xaliq oğlu – əsgər

Paşayev Məhəbbət Vaqif oğlu – əsgər

Pənahov Ülvi Nizami oğlu – əsgər

Rəsulov Xəzər Mail oğlu – əsgər

Rəsulov Sahil Sərvan oğlu – əsgər

Rüstəmov Rövşən Orxan oğlu – əsgər

Rzayev Amin Qurban oğlu – əsgər

Sadıxov Rahid Vahid oğlu – əsgər

Salehov Orxan Fikrət oğlu – əsgər

Sarıyev Vüqar Fikrət oğlu – əsgər

Səfərçinov Xeyirbəy Cəlil oğlu – əsgər

Səfərəliyev Rəşad Fərman oğlu – əsgər

Səfərov İntiqam Əlihüseyn oğlu – əsgər

Süleymanlı Rəsul Kamil oğlu – əsgər

Şahbazlı Əlikram Novruz oğlu – əsgər

Şirinov Tale Qadir oğlu – əsgər

Şiriyev Rəşad Rasim oğlu – əsgər

Teymurov Fərid Fizuli oğlu – əsgər

Vəliyev Anar Həmzə oğlu – əsgər

Vəliyev Hidi Bəxtiyar oğlu – əsgər

Yusifli Məhəmməd Rəhman oğlu – əsgər

Yusifov Kərim Həsrət oğlu – əsgər

Zeynalov Turqut Fikrət oğlu – əsgər

“Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı ilə

Rəhmətov Əbülfəz Hüseynverdi oğlu – kapitan

Məmmədli Turan Raqif oğlu – gizir

Hacıyev Zamiq Eldar oğlu – baş çavuş

Quliyev Əkbər Güləhməd oğlu – kiçik çavuş

Balakişiyev Xəyal Müseyib oğlu – əsgər

Cabbarov Şahgündüz Habil oğlu – əsgər

Cəfərov İbrahim Şamil oğlu – əsgər

Dadaşov Nurlan Səyyad oğlu – əsgər

Hacıyev İsrayıl Səməd oğlu – əsgər

Həsənov Xəyal Əliyulla oğlu – əsgər

Ələkbərov Muraz Məzahir oğlu – əsgər

İsrəfilov Anar İsrəfil oğlu – əsgər

Kərimli Məhəmməd Məzahim oğlu – əsgər

Quliyev Rahim Yalçın oğlu – əsgər

Laçınov Əhməd Qurban oğlu – əsgər

Məmmədov Vasif Rəfail oğlu – əsgər

Məmmədov Vüsal Elşən oğlu – əsgər

Məmmədzadə Fərid Mehman oğlu – əsgər

Mustafalı Əlizamin Valeh oğlu – əsgər

Mustafayev Musa Əlövsət oğlu – əsgər

Nəsirov Əfqan Ramil oğlu – əsgər

Nəsirov Qəhrəman Fərman oğlu – əsgər

Rzalı Əli Nuru oğlu – əsgər

Rzayev Hacırza Fikrət oğlu – əsgər

Süleymanov Vasif Akif oğlu – əsgər

Şahbazov Aqif Hasif oğlu – əsgər

Talıbzadə Ceyhun Aqil oğlu – əsgər

“Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə

İsmayılov Natiq Əjdər oğlu – mayor

Mustafayev Nurlan Hamlet oğlu – kapitan

Seymur Hüseyn oğlu – baş leytenant

Vəliyev İlqar Cahit oğlu – baş leytenant

Ağayev Ağali Tağı oğlu – kiçik gizir

Hüseynov Cavid Hümbət oğlu – çavuş

Əkbərov Rahil Canəhməd oğlu – kiçik çavuş

Əliyev Turan Sulduz oğlu – kiçik çavuş

Xələfov Nicat İlqar oğlu – kiçik çavuş

Xurşudov Nazir Müxənnət oğlu – kiçik çavuş

Abdullayev Cavid Vahid oğlu – əsgər

Abdullayev Mərahim Aslan oğlu – əsgər

Abdullayev Rəşid Abdulla oğlu – əsgər

Bəkirli Azad Rasim oğlu – əsgər

Əzizov Sübhan Məmməd oğlu – əsgər

Hacıyev Nicat Cahangir oğlu – əsgər

Hacıyev Ülvi Şirin oğlu – əsgər

Həsənov Neymət Emin oğlu – əsgər

İsmayılov Raqil Rafiq oğlu – əsgər

İsmayılov Taleh Səndəl oğlu – əsgər

İsmayılzadə Şəhriyar Əkbər oğlu – əsgər

Kərimli İsmayıl Ceyhun oğlu – əsgər

Qasımov Təbriz Ramiz oğlu – əsgər

Qəhrəmanov Məkan Mübariz oğlu – əsgər

Quliyev Tərlan Mehman oğlu – əsgər

Qumaşov Anar Saleh oğlu – əsgər

Manafov Cavid Faiq oğlu – əsgər

Mayılxanlı İlqar Nadir oğlu – əsgər

Məmmədov Vüsal Nəsib oğlu – əsgər

Mikayılov Şöhrət İkram oğlu – əsgər

Teymurov Mansur Elnur oğlu – əsgər

“Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə

Ramaldanov Babək Meyvəddin oğlu – polkovnik-leytenant

Ağayev Ramil Mərdan oğlu – mayor

Cəfərov Şahlar Fəzail oğlu – mayor

Heydərov Amid Rəbbil oğlu – mayor

İbadov Aqşin Nazim oğlu – mayor

Məmmədov Xəyal Ağabəy oğlu – mayor

İsgəndərov Arzu Seymur oğlu – kapitan

Qəhrəmanov Ruslan Mehman oğlu – kapitan

Mahmudov Cavid Hilal oğlu – kapitan

Musibov Veysəl Yadullayeviç – kapitan

Səmədov İsmayıl Məhəmməd oğlu – kapitan

Şirinov Kamil Əliş oğlu – kapitan

Abbaslı Arif Firuz oğlu – baş leytenant

Alqayev Harun Məhəmməd oğlu – baş leytenant

Bədəlov Valeh Vahid oğlu – baş leytenant

Emnalıyev Orxan Eyvaz oğlu – baş leytenant

Hüseynov Nəbi Hacıbala oğlu – baş leytenant

İsmayılov Aslan Əvəz oğlu – baş leytenant

Kərimov Sənan Rəhman oğlu – baş leytenant

Quluzadə Əlimərdan Fəttah oğlu – baş leytenant

Mirzəyev Elmar Şahin oğlu – baş leytenant

Rəşidzadə Səid Nofəl oğlu – baş leytenant

Bəşirov Hakim Nizam oğlu – leytenant

Əkbərov Əmrah Şahid oğlu – leytenant

İslamov Bəxtiyar Saleh oğlu – leytenant

Qorçuyev Anar Nadir oğlu – leytenant

Məhərrəmov Ülvü Tahir oğlu – leytenant

Məmmədli Sənan Səlim oğlu – leytenant

Məmmədov Ayxan Rəfail oğlu – leytenant

Niftəliyev İlyas Güloğlan oğlu – leytenant

Abdullayev Eldar Firidun oğlu – baş gizir

Mehdizadə Mərdan Əhməd oğlu – baş miçman

Mehtiyev Paşa Ehtibar oğlu – baş gizir

Məmmədov Elmir Nadir oğlu – baş gizir

Abdurahmanov Elvin Əbülfəz oğlu – gizir

Babayev Rəşad Ağabəy oğlu – gizir

Cabbarov Vidadi Cəbrayıl oğlu – gizir

Cəfərli Xəyal Xəlil oğlu – gizir

Ələkbərov Naiq Faiq oğlu – gizir

Həsənov Səddam Aydın oğlu – gizir

Hüseynov Nurlan Madər oğlu – gizir

Xəlilov Namiq İlyas oğlu – gizir

Qasımov Qoşqar Atakişi oğlu – gizir

Mehbalıyev Vasif Gülhəsən oğlu – gizir

Məmmədov İbrahim Nakam oğlu – gizir

Məmmədov Vüsal Qüdrət oğlu – miçman

Sahratov Cavid Əlikömək oğlu – gizir

Səmədov Sabuhi İbrahim oğlu – gizir

Süleymanov Orxan Oruc oğlu – gizir

Şəkərov Xəyal İman oğlu – gizir

Şərifov Mirnağı Qasım oğlu – gizir

Ağayev Saleh Nurəddin oğlu – kiçik gizir

Heydərov Sabir Ceyhun oğlu – kiçik gizir

İbrahimli Elməddin Zeynəddin oğlu – kiçik gizir

İsayev Təbriz İsabala oğlu – kiçik gizir

Qasımov Xaspolad Fikrət oğlu – kiçik gizir

Quliyev Aqşin Dilavər oğlu – kiçik gizir

Mədətov Röyal Şahin oğlu – kiçik gizir

Rəsulov Mirbala Əmrağa oğlu – kiçik gizir

Zeynalov Fikrət Hikmət oğlu – kiçik gizir

Hacıyev Zamiq Eldar oğlu – baş çavuş

Xurşudov Nazir Müxənnət oğlu – kiçik çavuş

Ağayev İldrım Qafqaz oğlu – əsgər

Allahverdiyev Asiman Niyaz oğlu – əsgər

Atakişiyev Rüstəm Zahid oğlu – əsgər

Atakişiyev Toğrul Ramil oğlu – əsgər

Balabəyov Pərviz Tofiq oğlu – əsgər

Cəfərov Balaş Namiq oğlu – əsgər

Əhmədli Aydın Mustafa oğlu – əsgər

Əhmədov Cavanşir Xeyrulla oğlu – əsgər

Əhmədov Tural İzətulla oğlu – əsgər

Əliyev Elşən Novruz oğlu – əsgər

Əsgərov Firavan Xanbala oğlu – əsgər

Əzizov Əziz Məmmədvəli oğlu – əsgər

Hacıyev Sərxan Eldar oğlu – əsgər

Haşımov Fuad Ceyhun oğlu – əsgər

Həmidov Elşən Məzahir oğlu – əsgər

Həsənov Həsən Səfər oğlu – əsgər

Həsənov Kənan Zirəddin oğlu – əsgər

Həsənov Vüsal Ariz oğlu – əsgər

Həziyev Hafiz Varoğlu oğlu – əsgər

Həziyev Xəyal Feyruz oğlu – əsgər

Hüseynli Zahir Mahir oğlu – əsgər

Xankişiyev Mədət Vəkil oğlu – əsgər

Xəmmədov Əmral Zaur oğlu – əsgər

İbadlı Ruslan Sakit oğlu – əsgər

İmamov Rəhim Rauf oğlu – əsgər

İmamverdiyev Elnur Vəfadar oğlu – əsgər

İmanov Səməndər İsaxan oğlu – əsgər

İsayev Alik Şakir oğlu – əsgər

İsmayılzadə Vaqif Vüqar oğlu – əsgər

Kərimov Sübhan Murtuz oğlu – əsgər

Kərimov Zaur Saleh oğlu – əsgər

Quliyev Elgün Vasif oğlu – əsgər

Quliyev Sehrulla Xeyrulla oğlu – əsgər

Quliyev Tərlan Bəxtiyar oğlu – əsgər

Qurbanzadə Mövlud Söhbət oğlu – əsgər

Mahmudov Elşad Suliddin oğlu – əsgər

Mehdiyev Əhliman Rəhman oğlu – əsgər

Mehtili Eşqin Tərlan oğlu – əsgər

Məmmədli Cavidan Valeh oğlu – əsgər

Məmmədli İsa Sarı oğlu – əsgər

Məmmədli Pərviz Həsən oğlu – əsgər

Məmmədov Elvin Eldəniz oğlu – əsgər

Məmmədov Etibar Səday oğlu – əsgər

Məmmədov Xəyal Xaliq oğlu – əsgər

Məmmədov Maqsud Vüqar oğlu – əsgər

Məmmədov Məhəmməd Abbas oğlu – əsgər

Məmmədov Sərxan Sahil oğlu – əsgər

Məmmədov Vüsal Elşən oğlu – əsgər

Mirzəliyev Aqil Mehman oğlu – əsgər

Muradov Vüsal Əlifağa oğlu – əsgər

Mustafayev Elvin Fuad oğlu – əsgər

Nağıyev Yusif Bərxudar oğlu – əsgər

Novruzov Elçin Qismət oğlu – əsgər

Rajapov Əmrah – əsgər

Rükabzadə İbrahim Rasif oğlu – əsgər

Sadıqzadə Emil Əziz oğlu – əsgər

Salahov Elvin Sabir oğlu – əsgər

Serov Mütəllib Arif oğlu – əsgər

Soltanov Oruc Fərhad oğlu – əsgər

Şahbabayev Güləddin Zəfər oğlu – əsgər

Şahbazov Elnur Qədir oğlu – əsgər

Şahhüseynli Zeynal Füzuli oğlu – əsgər

Şamilov Emil Rafiq oğlu – əsgər

Şıxıyev Şahəli Əflatun oğlu – əsgər

Tağızadə Dünyamin Ramin oğlu – əsgər

Üsüfov Şəhadət Qalib oğlu – əsgər

Yunisli Ruslan Elçin oğlu – əsgər

Yusibli Böyükağa Elbrus oğlu – əsgər

Zeynallı Elşad Elman oğlu – əsgər

“Qubadlının azad olunmasına görə” medalı ilə

İsmayılov Abbasəli İmamqulu oğlu – baş leytenant

Ələkbərov Allahverdi Məzahir oğlu – gizir

Cəfərov Vüsal Sərhədxan oğlu – əsgər

Əmrahov Emin Əvəz oğlu – əsgər

Həsənov Pərviz Yolçu oğlu – əsgər

Həsənov Teymur Mahal oğlu – əsgər

Hüseynov Eldəniz Tahir oğlu – əsgər

İbadov Vüqar Sadıq oğlu – əsgər

İsmayılov Sabir Ədalət oğlu – əsgər

Kərimov Şamo Elman oğlu – əsgər

Qasımov Cəbrayıl Baloğlan oğlu – əsgər

Quliyev Təbriz İlqar oğlu – əsgər

Lələyev İbrahim Həzrətqulu oğlu – əsgər

Məmmədov Vasif Əlibala oğlu – əsgər

Nəcəfov Bəhruz Əli oğlu – əsgər

Rəhimli Xəyal Rahil oğlu – əsgər

Süleymanov İsmayıl Kamal oğlu – əsgər

Tapdıqov Azad Azər oğlu – əsgər

Zülfüqarzadə Fariz Fərhad oğlu – əsgər

“Şuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə

Məmmədov Anar Elşad oğlu – mayor

Cəmilli Şakir Arif oğlu – gizir

Əlizadə Tahir Qəribəli oğlu – gizir

İsmayılov Əmrah Xudaverdi oğlu – gizir

Dəmirov Siyahim Əlizamin oğlu – kiçik gizir

Tağıyev Fuad Mərdan oğlu – kiçik gizir

Xəlilov Elnur Ramiz oğlu – kiçik çavuş

Abbaslı Elgin Ağayar oğlu – əsgər

Abdullayev Hikmət Şaiq oğlu – əsgər

Allahverdiyev Sakit Şahin oğlu – əsgər

Babayev Taleh Xanmurad oğlu – əsgər

Bağırov Məmmədağa Həsənağa oğlu – əsgər

Bayramov Məmməd Arif oğlu – əsgər

Bədirov Nəcməddin Nurəddin oğlu – əsgər

Camalzadə Famil Hicran oğlu – əsgər

Çələbili Vüqar Fərəcullah oğlu – əsgər

Əhmədov Ehtiram Teyyub oğlu – əsgər

Əhmədov Elmar Elşən oğlu – əsgər

Əliyev Aydın Nəriman oğlu – əsgər

Əliyev Fərid Pirəli oğlu – əsgər

Əliyev Məhəmməd İlham oğlu – əsgər

Əzizov Mail Mahir oğlu – əsgər

Fərhadov Cəlaləddin Elxan oğlu – əsgər

Hüseynov Rafail Teymur oğlu – əsgər

Hüseynov Rafiz Afiq oğlu – əsgər

İbadlı Araz Babəli oğlu – əsgər

İbrahimli Kənan Azad oğlu – əsgər

İskəndərov Şahin Ziyad oğlu – əsgər

İsmayılov Hüseyn Fərman oğlu – əsgər

İsmayılzadə Zaur Nizami oğlu – əsgər

Kərimli Qalası Müslüm oğlu – əsgər

Kərimov Əhməd Vaqif oğlu – əsgər

Kərimzadə Mirxəyal Valeh oğlu – əsgər

Qasımov Nurlan Vadər oğlu – əsgər

Qurbanzadə Ayxan Fariz oğlu – əsgər

Lətifli Orxan Xancan oğlu – əsgər

Məmmədli Murad Teymurşah oğlu – əsgər

Məmmədov Bəhruz Tahir oğlu – əsgər

Məmmədzadə Əli Turan oğlu – əsgər

Mirzəyev Şamil Afiq oğlu – əsgər

Mustafayev Samir Elşən oğlu – əsgər

Novruzov Rəşad Elşad oğlu – əsgər

Nurizadə Qalib Habil oğlu – əsgər

Nuruzadə Nurlan Tofiq oğlu – əsgər

Rəsulov Ağacan Əfsər oğlu – əsgər

Rəşidov Natiq Məmmədrza oğlu – əsgər

Səmidov İkram Şirvan oğlu – əsgər

Süleymanov Səbuhi Ələkbər oğlu – əsgər

Şixəliyev Ənvər Vadimoviç – əsgər

Tağıyev Röyal Tağı oğlu – əsgər

Tahirov Rəşid Loğman oğlu – əsgər

Yunusov Elgün Yedulla oğlu – əsgər

“Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalı ilə

Pənahov Əkbər Bəylər oğlu – kapitan

Qənbərli Qənbər Bəhruz oğlu – baş leytenant

Abdullayev İntiqam Allahverdi oğlu – leytenant

Bayramov Samir Elxan oğlu – gizir

Pirseyidov Elnur Nasir oğlu – gizir

Yusifov Elburus Şəmsi oğlu – kiçik çavuş

Həsənov Tarix Sucayət oğlu – baş əsgər

Arazov İkraməddin Qüdrət oğlu – əsgər

Baxışov Hakim Səyyar oğlu – əsgər

Eminov Nurlan Pərviz oğlu – əsgər

Əliyev Hüseyn Sahib oğlu – əsgər

Əmrahov Vüqar Mübariz oğlu – əsgər

Həsənov Afik Namik oğlu – əsgər

Həsrətov Elməddin Sərdar oğlu – əsgər

Hüseynov Mirzə Xəlifə oğlu – əsgər

İbrahimov Murad Valeh oğlu – əsgər

İbrahimov Təbriz İsmayıl oğlu – əsgər

İsgəndərov Mikayıl Vəkil oğlu – əsgər

Kazımov Xuduş Həsən oğlu – əsgər

Məmmədov İlkin Cəmil oğlu – əsgər

Məmmədov İsa Nazim oğlu – əsgər

Məsimov Əkbər Yunis oğlu – əsgər

Mirzəyev Şirzad Mirzə oğlu – əsgər

Muradov Nadir Əhməd oğlu – əsgər

Mustafayev Elvin Fəxrəddin oğlu – əsgər

Mustafayev Elvin Fuad oğlu – əsgər

Verdiyev Eldəniz Rabil oğlu – əsgər

Yunisli Elşən Fazil oğlu – əsgər

Yusubov Orxan Allahverdi oğlu – əsgər

Zeynalov Nurlan Vasib oğlu – əsgər

“Ağdamın azad olunmasına görə” medalı ilə

Abbasov Müşviq Qabil oğlu – əsgər

Əliyev Elmir Süleyman oğlu – əsgər

Salmanov Paşa Həkim oğlu – əsgər

“Laçının azad olunmasına görə” medalı ilə

Həsənov İlqar Nadir oğlu – kiçik çavuş

Orucov Tural Əmir oğlu – kiçik çavuş

Ağazadə Emin Valik oğlu – əsgər

Bayramov Cəlal Yaqub oğlu – əsgər

Cəfərov Araz Səmədağa oğlu – əsgər

Dadaşzadə Hüseyin Zülfüqar oğlu – əsgər

Hacıyev Elmaz Elmar oğlu – əsgər

Hacıyev Şükür Aslan oğlu – əsgər

Məmmədov Murad Yusif oğlu – əsgər

Şəfiyev Daşqın Hidayət oğlu – əsgər.

