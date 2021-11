Qarabağın Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərində yaşayan ermənilər məskunlaşdıqları yerləri kütləvi şəkildə tərk edirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə Ağdərə qəsəbəsinin boşaldıldığını əks etdirən kadrlar yayımlanıb.

Erməni sürücü tərəfindən çəkilən görüntülərdən aydın olur ki, onlar qəsəbəni kütləvi şəkildə boşaldırlar.

Daha ətraflı Baku.tv-nin süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.