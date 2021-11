Ərəbistan dənizində gərginlik baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pakistanın Dəniz Təhlükəsizliyi Agentliyinin qüvvələri Hindistanın balıqçı gəmisinə atəş açıb. Nəticədə 1 nəfər həlak olub. 1 nəfər isə yaralanıb. Hindistan mənbələrinin məlumatına görə, hadisə zamanı kiçik gəmidə 7 balıqçı olub. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

