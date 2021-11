Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türkiyə Cumhuriyyətinin qurusu Mustafa Kamal Atatürkün anım günü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Mustafa Kamal Atatürk sizin üçün nə qədər əziz və hörmətli olubsa,o qədər də azərbaycanlılar üçün əziz və hörmətlidir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.