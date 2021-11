Türk Ticarət və Sənaye Palatasında gənc və qadın sahibkarlar komitələri yaradıla bilər

Noyabrın 10-da Türkiyənin İstanbul şəhərində Türk Ticarət və Sənaye Palatasının assambleyası və biznes forum keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, assambleyada Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edib. Azərbaycandan olan nümayəndə heyətinə həmçinin Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyinin sədri Orxan Məmmədov, AZPROMO-nun prezidenti Yusif Abdullayev, Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının vitse-prezidenti və Naxçıvan Sahibkarlar Konfederasiyasının sədri Vüqar Abbasov, Konfederasiyanın Rəyasət Heyətinin üzvləri Səkinə Babayeva, Şahmar Vəliyev də daxil olmaqla 35 sahibkar daxildir.

Assambleyada çıxış edən Rıfat Hısarcıklıoğlu Türk Ticarət və Sənaye Palatasının üzvlərinin İstanbul görüşündən gözləntiləri barədə danışıb.

Türk Şurası Baş katibi Bağdad Amreyev Türk Ticarət və Sənaye Palatasının İnvestisiya Fondunun yaradılması təklifinin həyata keçirilməsi perspektivləri barədə iştirakçılara məlumat verib.

Məmməd Musayev, hər il noyabrın 10-da bütün türk dünyasının dahi şəxsiyyəti olan Atatürkün sevgi və rəhmətlə yad edildiyini bildirib. Qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan iqtisadiyyatında yeni bir dövr başlayıb. Ölkə iqtisadiyyatının gələcək prioritetləri, potensial imkanları genişlənib. İşğaldan azad edilən torpaqlarımız yenidən iqtisadiyyatımızın bir parçası kimi inkişafımıza xidmət edəcək.

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə Naxçıvan üzərindən Türkiyə ilə Azərbaycanı birləşdirən Zəngəzur dəhlizinin təməlinin qoyulması və bu tarixi hadisələrin böyük Türk birliyi üçün mühüm əhəmiyyəti vurğulanıb.

Sonra davam edən işçi sessiyada Palatanın tərkibində gənc və qadın sahibkarlar komitələrinin yaradılması müzakirə edilib.

Açılış mərasimindən sonra keçirilən biznes-forumda Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan və Macarıstanı təmsil edən 300-dən çox sahibkar iştirak edib.

