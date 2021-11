“Təəssüf ki, bunu hamı bilməlidir” - Qorxunc son sürətlənib

Elm adamları qlobal istiləşmə ilə bağlı işləri sürətləndiriblər. ABŞ-ın Arizona Universitetinin son buz dövrünə işıq salan araşdırmasında mühüm detallar üzə çıxıb. Bu araşdırmaya görə, Yer kürəsi son 24 min ildə heç vaxt indiki qədər isinməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədqiqatın müəllifi, professor Cessika Tirni planetimizin indiyədək görünməmiş səviyyədə isindiyini iddia edib.

“Təəssüf ki, danışdığımız həqiqətdir və hər kəs bunu bilməlidir. Araşdırmalar göstərir ki, hazırkı temperatur 24 min il ərzində görünməmiş səviyyədədir və bu, insan tərəfindən törədilən qlobal istiləşmənin sürətinin dünyada gördüyümüz hər şeydən daha sürətli olduğunu göstərir”, - amerikalı professor qeyd edib.

“Nature” jurnalında da dərc olunan tədqiqatın yekun hissəsində aşağıdakı ifadələr yer alıb:

- Bu, təsdiq edir ki, istixana qazlarının konsentrasiyasının artması və buz təbəqələrinin azalması son buz dövründən bəri iqlim dəyişikliyinin əsas amilləri olub.

- Son 10 min il ərzində ümumi istiləşmə tendensiyası paleoiqlim cəmiyyətində bu dövrün daha isti və ya daha soyuq olmasına dair onillərlə davam edən mübahisəni bitirdiyi iddia edilir.

- Son 150 ildə istiləşmənin miqyası və sürəti son 24 000 ildəki dəyişikliyin miqyasını və sürətini çox üstələyir. / teleqraf.com

