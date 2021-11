Xəbər verdiyimiz kimi, İranın cənubunda ardıcıl zəlzələlər qeydə alınıb.

Metbuat.az “Mehr” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Hörmüzqan vilayətində baş verən 6,1 və 6,4 bal gücündə yeraltı təkanlardan sonra təlaşlı əhali küçələrə axışıb.

Həmin fotoları təqdim edirik:

