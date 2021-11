DÇ-2022: Daha iki ölkə finala vəsiqə qazanıb

DÇ-2022-nin Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində daha iki qrupda mübarizəyə yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, X turda qrupların ikisində də liderlər bəlli olub. Belə ki, Azərbaycan milisinin də yer aldığı A qrupunun ən güclüsü Portuqaliya – Serbiya matçında bəlli olub. 2:1 hesablı əzmkar qələbə qazanan balkanlılar 20 xalla qrup qalibi adını və mundiala vəsiqəni əldə edib. 17 xalı olan Portuqaliya pley-offda mübarizə aparacaq. Formal xarakterli Lüksemburq – İrlandiya görüşündə qonaqlar 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.

B qrupunun lideri İspaniya bir xal qabaqladığı İsveçi sınağa çəkib. Bir qolla qələbə qazanan meydan sahibləri 20 xalla 1-ci yeri tutub. Bununla da İspaniya Qətərə yollanmaq hüququna yiyələnib. İsveçi isə çətin pley-off sınağı gözləyir. Bu qrupun autsayderi Kosovonu qəbul edən Yunanıstan qələbəni əldən verib – 1:1.

Qeyd edək ki, meydan sahibi Qətərin birbaşa vəsiqə qazandığı mundialda oynamaq hüququnu daha öncə Avropadan Danimarka, Almaniya, Fransa və Belçika, Cənubi Amerikadan Braziliya yığmaları qazanıb. Pley-offa isə Şotlandiya, Avstriya, Rusiya, Uels, Çexiya və Şimali Makedoniya vəsiqə qaza bilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.