Azərbaycan Ordusunun daha bir bölüyü təlim üçün Türkiyəyə göndərilib - VİDEO

Azərbaycan Ordusunun daha bir bölüyü kurs və təlim keçmək üçün Türkiyəyə göndərilib. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Azərbaycan hərbçiləri Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin istehkam qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə keçirdiyi təlimə qatılıblar. Təlim Türkiyə ordusunun ikinci mühəndislik korpusu və on səkkizinci mexanikləşdirilmiş piyada briqadası tərəfindən keçirilib. Təlimlər Çanaqqala əyalətinin Kavakköy və Gelibolu rayonlarında icra edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.