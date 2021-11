Türkiyə Sağlıq İnstitutunun başçısı Erhan Akdoğan və Türkiyə Vaksin İnstitutunun rəhbəri Ateş Kara “Türkovac” vaksininin 3-cü faza klinik çalışmaları ilə əlaqədar Azərbaycanda səfərdədirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən bildirilib.

Onlar Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı ilə görüşərək 3-cü mərhələnin Azərbaycanda həyata keçirilməsi haqqında məlumat verib, prosesin koordinasiyası ilə bağlı məsləhətləşmələr aparıblar.



