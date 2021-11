Premyer Liqa: XI - turun bütün təyinatları açıqlanıb

Azərbaycan Premyer Liqasının XI turunda keçiriləcək qarşılaşmalara təyinatları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təyinatlar aşağıdakı kimidir:

19 noyabr (cümə)

“Qarabağ” – “Keşlə”

“Azersun Arena”, 19:00

Hakimlər: Kamal Umudlu, Müslüm Əliyev, Kamran Bayramov, Kamranbəy Rəhimov

Hakim-inspektor: Munis Abdullayev

AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov

20 noyabr (şənbə)

“Neftçi” – “Sabah”

“Bakcell Arena”, 18:15

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Namiq Hüseynov, Cəmil Quliyev, Fərid Hacıyev

Hakim-inspektor: Anar Salmanov

AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli

“Zirə” – “Səbail”

Zirə İdman Kompleksinin stadionu, 16:00

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Nicat İsmayıllı

Hakim-inspektor: Rövşən Əhmədov

AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev

21 noyabr (bazar)

“Qəbələ” – “Sumqayıt”

Qəbələ şəhər stadionu, 16:00

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Eyyub İbrahimov, Vüsal Məmmədov, Tural Qurbanov

Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov

AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov

